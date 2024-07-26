Μεσσηνία: Πολύνεκρο δυστύχημα στην ΕΟ Κυπαρισσίας - Πύργου

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, στο ύψος της Ελαίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του PatrisNews, μια νταλίκα “δίπλωσε” και συγκρούστηκε με δύο διερχόμενα οχήματα, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία.

Στο τραγικό τροχαίο έχασαν τη ζωή τους 2 γονείς και δύο παιδιά, σε μία είδηση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, με τις εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος να συγκλονίζουν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, νεκροί από το ένα αυτοκίνητο ανασύρθηκαν μία μητέρα με το μωρό της και από το τρίτο αυτοκίνητο ένας πατέρας και το παιδί του.

Ενας ακόμα τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Επίσης ένα ακόμα παιδάκι που επέβαινε σε ένα από τα αυτοκίνητο, θα μεταφερθεί προληπτικά στην Πάτρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει υπό διερεύνηση.

