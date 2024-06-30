Φωτιές σε Σταμάτα- Κερατέα: Eίναι η δυσκολότερη ημέρα λέει η Πυροσβεστική

«Η σημερινή ημέρα είναι η δυσκολότερη που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα τη φετινή αντιπυρική περίοδο» τόνισε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, Πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Όπως τόνισε «Οι πυροσβέστες και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας δίνουν σκληρές μάχες με τις φλόγες σε όλη τη χώρα. Μόνο στην Αττική, έχουν ξεσπάσει δύο μεγάλες και εξαιρετικά επικίνδυνες πυρκαγιές.»

Αναφορικά με την φωτιά στη Πλάκα Κερατέας σημείωσε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σχετικά στις 11 και 54, σήμερα το πρωί. Κατά την έναρξή της, δίπλα σε διάσπαρτες κατοικίες, έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που η ταχύτητά τους ξεπέρασε τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, είπε ο κ . Βαθρακογιάννης προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά κινήθηκε πολύ γρήγορα, προς τις περιοχές, Παλαιοκαμάριζα, Μαρκάτι, Πλάκα, Πανόραμα, 'Αγιο Γεώργιο Θορικού και 'Αγιο Κωνσταντίνο.

«Εξ αιτίας της επικίνδυνης αυτής κατάστασης, μετά από εισήγηση του Επικεφαλής των Πυροσβεστικών δυνάμεων, εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112, για την απομάκρυνση των κατοίκων των περιοχών αυτών, προς ασφαλή κατεύθυνση» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ γνωστοποίησε ότι αυτή τη στιγμή, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος περιοδικά, 23 εναέρια μέσα, 13 ελικόπτερα και 10 αεροσκάφη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη πυρκαγιά στη Σταμάτα τονίζοντας ότι «την ώρα που οι δυνάμεις μας κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό αυτής της πυρκαγιάς, ξέσπασε δεύτερη, αυτή τη φορά στη βόρεια πλευρά του λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα, στις 4 και 17, εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στη Σταμάτα Αττικής, και αυτή δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, η οποία επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που η ταχύτητά τους έφτανε τα 70 χιλιόμετρα την ώρα».

Όπως είπε εκδόθηκαν πέντε μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές, Αμυγδαλέζα Σταμάτας, Ροδόπολη και Γαλήνη προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στη Σταμάτα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 εναέρια μέσα, 6 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Κερατέα και στη Σταμάτα Αττικής, παρέχουν πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττική και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας.

Επιπλέον, όπως είπε, στις περιοχές των πυρκαγιών, έχουν αναπτυχθεί Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων, αλλά και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας αλλά και κλιμάκια της ΔΕΔΔΗΕ για την πιθανή αποκατάσταση βλαβών στην ηλεκτροδότηση.,

«Από αύριο, 1η Ιουλίου, μπαίνουμε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Οι συνθήκες θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας.

Οποιαδήποτε απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

