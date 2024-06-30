Φωτιά στη Σταμάτα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σταμάτα και απειλεί σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα από τo 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από την περιοχή της Αμυγδαλέζας μέσω Λεωφόρου Σταμάτας προς την Πλατεία Σταμάτας.

Λίγα λεπτά αργότερα νέο μήνυμά του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Γαλήνης να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Σταμάτας προς τη Δροσιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε στις εξής εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων:

-Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μαραθώνος

-Πλατεία Σταμάτας

-Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μακεδονίας Αίλια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

