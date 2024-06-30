Σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά στη Σταμάτα Διονύσου - Αναζωπυρώσεις στην Κερατέα 

Τεράστιο είναι το πύρινο μέτωπο που καίει στη Σταμάτα Διονύση με τη φωτιά να έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή και να απειλεί σπίτια. Την ίδια στιγμή αναζωπύρωση σημειώθηκε στη φωτιά στην Κερατέα.

Στη Σταμάτα, το πύρινο μέτωπο μπήκε σε κατοικημένη περιοχή όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ο οποίος μίλησε στο skai.gr.

Με βάση την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στη Σταμάτα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 εναέρια μέσα, 6 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Αττική και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα

Στην Κερατέα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι, με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες, αναζωπυρώθηκε στην περιοχή Δημολάκι, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.