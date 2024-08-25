Συνελήφθη χθες 24 Αυγούστου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασική έκταση, από πρόθεση, στην περιοχή Σελινιώτικο Νταμάρι του Δήμου Κανδάνου – Σελίνου στα Χανιά της Κρήτης.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα απολογηθεί την Τρίτη 27 Αυγούστου 2024 στην κυρία Ανακρίτρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

