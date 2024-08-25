Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από πηγάδι βάθους 11 μέτρων ένας 45χρονος άνδρας στο Πυργί Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε πάει στο σημείο για να κάνει εργασίες καθαρισμού όταν για άγνωστο λόγο έπεσε μέσα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο όμως ήταν ήδη αργά, αφού η πτώση επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.