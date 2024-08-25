Λογαριασμός
Τραγικός θάνατος 45χρονου στην Εύβοια – Έπεσε σε πηγάδι βάθους 11 μέτρων

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στο σημείο για να κάνει εργασίες καθαρισμού όταν για άγνωστο λόγο έπεσε μέσα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από πηγάδι βάθους 11 μέτρων ένας 45χρονος άνδρας στο Πυργί Ευβοίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε πάει στο σημείο για να κάνει εργασίες καθαρισμού όταν για άγνωστο λόγο έπεσε μέσα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο όμως ήταν ήδη αργά, αφού η πτώση επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Πηγή: eviathema.gr

