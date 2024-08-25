Χαλκιδική: 16χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο ψυχαγωγίας

Τις βραδινές ώρες χθες (24/8), ενημερώθηκε το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς, για τον τραυματισμό ενός 16χρονου αγοριού σε θαλάσσιο πάρκο, στη θαλάσσια περιοχή Τρανή Αμμουδιά Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Κατά δήλωση της μητέρας του, ενώ ο 16χρονος έπαιζε στο θαλάσσιο τραμπολίνο, ένα μεταλλικό αντικείμενο (πιθανόν σούστα) τον τραυμάτισε στο πόδι.

Στον 16χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και τον υπεύθυνο πόστου της επιχείρησης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Εκεί οι γιατροί του έκαναν δύο ράμματα και εξήλθε.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς.

Φωτογραφία αρχείου ΑΡ

Πηγή: skai.gr

