Στην ενεργοποίηση έκτακτου σχεδίου υδροδότησης της Αττικής προχωρά η ΕΥΔΑΠ, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στέργιου τόνισε ότι γίνεται άντληση από τα αποθέματα της Υλίκης ενώ αξιοποιούνται οι γεωτρήσεις στη Μαυροσουβάλα της Πάρνηθας για να αποφορτιστεί με κάποιο τρόπο ο Μόρνος, που γεμίζει από τον Εύηνο ποταμό.

Πρόσφατα, ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ ανέδειξε οτι μειώνονται επικίνδυνα τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, που υδροδοτεί την Αττική.

«Έχουμε προετοιμαστεί για όλες τις πιθανές εκδοχές του φαινομένου της λειψυδρίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κος Στεργίου, ωστόσο επεσήμανε πως δε βρισκόμαστε σε σημείο τέτοιο που πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο δραστικές λύσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ τόνισε πάντως ότι απαιτείται και από τους κάτοικους της Αττικής να ευαισθητοποιηθούν - να μην χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό για πλύσιμο μπαλκονιών η αυτοκίνητου - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους.

Πηγή: skai.gr

