Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να παρασχεθεί συνδρομή προς Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να αναχωρήσουν από το Λίβανο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό, στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (+961) 71 593659 και στο email grcon.bei@mfa.gr.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα κάτωθι τηλέφωνα επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών: (+30) 210-3681350 και (+30) 210-3681730.

Πηγή: skai.gr

