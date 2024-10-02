Λογαριασμός
Τρελή καταξίωξη οχήματος στο Ζεφύρι: Ο οδηγός διέφυγε πεζός πετώντας ένα καλάσνικοφ στο δρόμο

Ο οδηγός μόλις είδε τους αστυνομικούς εγκατέλειψε το αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση στην οδό Μαρίνου Αντύπα και διέφυγε πεζός πετώντας το καλάσνικοφ

Ζεφύρι

Τρελή καταδίωξη χθες βράδυ στο Ζεφύρι όταν η αστυνομικοί της ΟΠΚΕ άκουσαν πυροβολισμούς εντοπίζοντας ύποπτο όχημα με έναν επιβάτη.

Ο οδηγός μόλις είδε τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση στην οδό Μαρίνου Αντύπα και διέφυγε πεζός.

Στο σημείο πέταξε ένα καλάσνικοφ. Έπειτα από έρευνα στο εσωτερικό του Ι.Χ. εντοπίστηκαν δυο γεμιστήρες και σφαίρες. Στην οδό Θερίσου βρέθηκαν 5 κάλυκες από τους πυροβολισμούς

Πηγή: skai.gr

