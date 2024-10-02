Τρελή καταδίωξη χθες βράδυ στο Ζεφύρι όταν η αστυνομικοί της ΟΠΚΕ άκουσαν πυροβολισμούς εντοπίζοντας ύποπτο όχημα με έναν επιβάτη.

Ο οδηγός μόλις είδε τους αστυνομικούς ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση στην οδό Μαρίνου Αντύπα και διέφυγε πεζός.

Στο σημείο πέταξε ένα καλάσνικοφ. Έπειτα από έρευνα στο εσωτερικό του Ι.Χ. εντοπίστηκαν δυο γεμιστήρες και σφαίρες. Στην οδό Θερίσου βρέθηκαν 5 κάλυκες από τους πυροβολισμούς

Πηγή: skai.gr

