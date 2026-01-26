O τεχνολογικός κολοσσός Nvidia επένδυσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην CoreWeave με τιμή αγοράς 87,20 δολάρια ανά μετοχή, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα, καθώς επεκτείνουν τη συνεργασία τους για να ενισχύσουν τις φιλοδοξίες της CoreWeave για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers).

Mετά την είδηση, η μετοχές της CoreWeave σημείωσαν άνοδο σχεδόν 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η CoreWeave στοχεύει στην κατασκευή περισσότερων από 5 γιγαβάτ σε χωρητικότητα κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030. Η νέα επένδυση από την Nvidia θα βοηθήσει τον πάροχο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης να επιταχύνει την προμήθεια εκτάσεων γης και ενέργειας που απαιτούνται για την κατασκευή των εγκαταστάσεών της.

Οι λεγόμενες «neocloud» όπως η CoreWeave, παρέχουν στις εταιρείες τεχνολογίας την υποδομή που απαιτείται για την κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, έχουν δει μια αύξηση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια, καθώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις αυξάνεται.

Πηγή: skai.gr

