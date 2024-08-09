Άνοιξαν και οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην Αθηνών -Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Παράλληλα, αποδόθηκε στην κυκλοφορία και η μεσαία λωρίδα της ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Κινέτας.

Πλέον έχει επιτραπεί και η κίνηση των φορτηγών που είχε διακοπεί προσωρινά.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γιάννης Χανδάνος, συγκοινωνιολόγος στην Ολυμπία Οδό, ανέφερε πως έφυγε ο τράκτορας από το φορτηγό και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

