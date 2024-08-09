Άνοιξαν και οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην Αθηνών -Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Παράλληλα, αποδόθηκε στην κυκλοφορία και η μεσαία λωρίδα της ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Κινέτας.
Πλέον έχει επιτραπεί και η κίνηση των φορτηγών που είχε διακοπεί προσωρινά.
Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Κορίνθου.
Προανάκριση διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γιάννης Χανδάνος, συγκοινωνιολόγος στην Ολυμπία Οδό, ανέφερε πως έφυγε ο τράκτορας από το φορτηγό και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.