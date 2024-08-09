Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνοιξε και το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα μετά τη φωτιά σε βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο - Βίντεο

 Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του βυτιοφόρου - Πλέον έχει επιτραπεί και η κίνηση των φορτηγών που είχε διακοπεί προσωρινά

UPDATE: 16:00
ανατροπή βυτιοφόρου με πετρέλαιο

Άνοιξαν και οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην Αθηνών -Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Παράλληλα, αποδόθηκε στην κυκλοφορία και η μεσαία λωρίδα της ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Κινέτας. 

Πλέον έχει επιτραπεί και η κίνηση των φορτηγών που είχε διακοπεί προσωρινά.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ ελαφρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Κορίνθου. 

Προανάκριση διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γιάννης Χανδάνος, συγκοινωνιολόγος στην Ολυμπία Οδό, ανέφερε πως έφυγε ο τράκτορας από το φορτηγό και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά βυτιοφόρο Εθνική Αθηνών-Κορίνθου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark