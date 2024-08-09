Σοκ από τον θάνατο άνδρα από τσίμπημα καφέ αράχνης - Δεν υπάρχει αντίδοτο, λένε οι γιατροί του νοσοκομείου Πύργου

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου 48χρονου άνδρα πιθανότατα από τσίμπημα καφέ αράχνης, χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο του Πύργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος άνδρας ήταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Ανδρέας Παπανδρέου» σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, και δυστυχώς εξέπνευσε.

Ο 48χρονος που βρισκόταν στην Ηλεία για διακοπές, δέχθηκε το τσίμπημα χωρίς να το καταλάβει, κάτι που μαρτυρά και το γεγονός πως πρώτα πήγε σε ιδιώτη γιατρό για τους έντονους πόνους που είχε στο πόδι, Ο γιατρός τον έστειλε επειγόντως στο νοσοκομείο.

Η αρχική εικόνα του 48χρονου δεν ενέπνεε ανησυχία, ωστόσο οι γιατροί προχώρησαν σε εισαγωγή.

Χθες το μεσημέρι, η κατάστασή του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, με τα συμπτώματα που παρουσίασε να παραπέμπουν σε δηλητηριώδες τσίμπημα.

Το ιατρικό προσωπικό έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το χρονικό

«Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, ο ασθενής μας κατέληξε, δεν τα κατάφερε. Ήταν κάτι που από την αρχή ήταν γνωστό. Δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν έχουν καλή κατάληξη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, από τις περιγραφές και όλα αυτά θεωρούμε ότι ήταν τσίμπημα καφέ αράχνης. Βεβαίως, δεν υπάρχει αντίδοτο και γενικά είναι αρκετά ραγδαία η εξέλιξή του. Ενώ από την αρχή δε φαίνεται ότι είναι κάτι σοβαρό, δεν το αντιλαμβάνεται ο ασθενής όταν τους τσιμπάει και σε 72 ώρες έχει μια ραγδαία επιδείνωση. Ήμασταν πάρα πολύ συγκλονισμένοι» δήλωσε στο Star η διευθύντρια χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Πύργου, Αγγελική Σαραντοπούλου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας με καταγωγή από τη Φθιώτιδα δέχθηκε το τσίμπημα, ενώ καθόταν σε παγκάκι στο Κατάκολο και βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές.

Πηγή: skai.gr

