Ένας νεκρός από σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αθηνών-Σουνίου - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων Αθηνών-Σουνίου και Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα.

UPDATE: 09:24
Πυρκαγιά Άγιος Δημήτριος

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό οδηγό μοτοσικλέτας, που συγκρούστηκε με ΙΧ, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή των λεωφόρων Αθηνών - Σουνίου και Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε. 

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων Αθηνών-Σουνίου και Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

