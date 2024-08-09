Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό οδηγό μοτοσικλέτας, που συγκρούστηκε με ΙΧ, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή των λεωφόρων Αθηνών - Σουνίου και Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε.
Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων Αθηνών-Σουνίου και Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα.
Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
