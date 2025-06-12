Κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε θαλαμηγό ελληνικής σημαίας στον Όρμο Χηνίτσας στο Πόρτο Χέλι.

Στο σκάφος επέβαιναν 9 αλλοδαποί επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από πλωτό μέσο του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην ξηρά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τρία μέλη του πληρώματος είχαν παραμείνει στο σκάφος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη συνδρομή του Λιμενικού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.