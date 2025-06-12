Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Αυτά είναι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ

Με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Δείτε εδώ τα θέματα του μαθήματος Ηλεκτρικές Μηχανές.

Δείτε εδώ τα θέματα του μαθήματος Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ τα θέματα του μαθήματος Ναυσιπλοΐα ΙΙ.

Δείτε εδώ τα θέματα του μαθήματος Ναυτικές Μηχανές.

Πηγή: skai.gr

