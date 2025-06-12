Εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο του Καΐρου Έλληνες της αποστολής March to Gaza

Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο του Καΐρου παραμένουν δεκάδες Έλληνες, που συμμετέχουν στη διεθνή πρωτοβουλία για τη μεγάλη πορεία προς τη Γάζα (March to Gaza), με σκοπό να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να γίνει πορεία προς το πέρασμα της Ράφα, ωστόσο οι αιγυπτιακές αρχές δεν επέτρεψαν στους Έλληνες, όπως και σε αποστολές από άλλες χώρες, την είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Κάιρο αποφάσισε την απέλαση της ελληνικής ομάδας και δρομολογείται η επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Σε ανάρτηση στο Facebook η πρωτοβουλία March to Gaza Greece αναφέρει ότι οι «δεκάδες Έλληνες πολίτες κρατούνται στο αεροδρόμιο του Καΐρου για πάνω από 5 ώρες αναίτια, παρά το γεγονός ότι έχουν όλα τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν έχουν παραβεί κανένα νόμο και ακολούθησαν κάθε νόμιμη διαδικασία για την είσοδο τους στη χώρα».

Ανακοίνωση του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ

Σε χθεσινή ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου αναφέρει: «Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου καλωσορίζει τις διεθνείς, περιφερειακές, επίσημες και λαϊκές θέσεις που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταδικάζουν τις ισραηλινές επιθέσεις και παραβιάσεις που πλήττουν τον παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται σε όλα τα επίπεδα για να τερματιστεί η επιθετικότητα στη Λωρίδα της Γάζας και η ανθρωπιστική καταστροφή που έχει επηρεάσει πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Στο πλαίσιο αυτό, και εν μέσω των αυξανόμενων αιτημάτων και ερωτημάτων σχετικά με επισκέψεις στη συνοριακή περιοχή με τη Γάζα και το πέρασμα της Ράφα, επισημαίνεται ότι τα αιτήματα για τέτοιες επισκέψεις πρέπει να υποβάλλονται με σαφήνεια μέσω των αιγυπτιακών διπλωματικών αποστολών ή των πρεσβειών των χωρών ενδιαφέροντος ή μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών ή αντιπροσώπων οργανώσεων.

Τονίζεται επίσης ότι απαιτείται έγκαιρη και προηγούμενη έγκριση για την ολοκλήρωση αυτών των επισκέψεων.

Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται μέσω των διπλωματικών καναλιών στις πρεσβείες των ενδιαφερόμενων χωρών στο Κάιρο ή μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών ή των εκπροσώπων των οργανώσεων – είτε κυβερνητικών είτε μη κυβερνητικών – αφού προηγηθεί συντονισμός και έγκριση.

Η Αίγυπτος τονίζει τη σημασία της τήρησης των κανονιστικών διαδικασιών που τέθηκαν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς και της ίδιας της συνοριακής περιοχής και του περάσματος. Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα εξετάζονται αιτήματα ή κλήσεις που γίνονται εκτός των ορισμένων διαδικασιών και μηχανισμών.

Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει τη σημασία της δέσμευσης όλων των πολιτών των κρατών στο να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες εισόδου στην αιγυπτιακή επικράτεια, περιλαμβανομένης της απόκτησης βίζας ή προηγούμενης άδειας, εάν απαιτείται.

Τέλος, η Αίγυπτος επαναλαμβάνει τη σταθερή της θέση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και της απόρριψης των ισραηλινών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Συνεχίζει να εργάζεται για την άρση της πολιορκίας και την ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων και οδών».

Η ανάρτηση στο σελίδα March to Gaza Greece:

