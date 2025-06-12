Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα - Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή

Από αέρος, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ελικόπτερα - Στο σημείο επιχείρησαν 29 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας πεζοπόρου ομάδας και δέκα οχημάτων

UPDATE: 11:10
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Ιουνίου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας πεζοπόρου ομάδας και δέκα οχημάτων. Από αέρος, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμβάλλουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. 

