Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Ιουνίου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας πεζοπόρου ομάδας και δέκα οχημάτων. Από αέρος, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμβάλλουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νήσο Σαλαμίνα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2025

Πηγή: skai.gr

