Σε τρία μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Φενεός Κορινθίας, ενώ έγιναν δύο προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν εργασίες για τις προετοιμασίες ενός rave party στο δάσος, γεγονός που πυροδότησε τη φωτιά. Αργότερα, οι δύο προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε προστιμο 11.800 ευρώ στον καθένα, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές στην περιοχή του Φενεού, της Κορινθίας», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής.

Όπως σημείωσε, «υπάρχουν τρία μέτωπα, τα οποία όμως δεν προκαλούν μεγάλη ανησυχία» και πρόσθεσε ότι «ευτυχώς έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση με τις διάσπαρτες μικροεστίες να μην προκαλούν ανησυχία για την εξέλιξή της.

The forest fire in Corinthia, Greece is out of control....🔥pic.twitter.com/vaZHmD2n6D — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2025

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Χρήστος Στρατουλάκος, που βρίσκεται στο σημείο, υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Γκιολής ανέφερε νωρίτερα στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «υπάρχουν αναφορές για ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια, κυρίως στην περιοχή Καστανιές, του Δήμου Σικυωνίων».

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα, οι εκτοπισμένοι από τις περιοχές που εκκενώθηκαν, θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, η φωτιά ξεκίνησε πίσω από την τοπική κοινότητα Μοσιάς, 50 χιλιόμετρα από το Κιάτο, σε δύσβατη περιοχή,την οποία τα μηχανήματα έργου προσέγγισαν με δυσκολία. «Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ένα πανέμορφο τοπίο, με πεύκα και έλατα, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων», πρόσθεσε.

Ο πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά στον Φενεό «σκέπασε» τον ουρανό της Αργολίδας.

Δείτε εικόνα:

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις έχουν λάβει τις τελευταίες ώρες κάτοικοι σειράς οικισμών.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι των περιοχών Κιόνια, Στυμφαλία και Μάτσιζα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον οικισμό Ψάρι.

Νωρίτερα, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Δροσοπηγή έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς Καλιανούς και Κεφαλάρι.

Περίπου στις 19:00, οι κάτοικοι της περιοχής Λαύκα έλαβαν μήνυμα του 112 για εκκένωση προς τη Στυμφαλία, όμως και από εκεί οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν αργότερα να εκκενώσουν προς Ψάρι.

Αρκετά νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Καστανιά της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο

Για την κατάσβεση ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 218 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 68 οχήματα και ομάδα Σ.μη.Ε.Α.Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την αεροπυρόσβεση συμμετείχαν 15 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 ελικόπτερα για τον συντονισμό τους, τα οποία αποσύρθηκαν μόλις νύχτωσε.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στη Δ.Ε. Φενέου Κορινθίας και επιχειρούν 185 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 15 Α/Φ και 11 Ε/Π, εκ των οποίων τα δύο για τον… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.