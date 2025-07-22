Δύο από τα πιο εντυπωσιακά και ιστορικά σκάφη που υπάρχουν στη θάλασσα βρίσκονται σήμερα αγκυροβολημένα στην Κέρκυρα.

Το ένα είναι η θρυλική θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση "CHRISTINA O" και το άλλο το πιο σύγχρονο αλλά εξίσου εντυπωσιακό "MALTESE FALCON" με τα χαρακτηριστικά 3 κατάρτια.

Η ιστορική θαλαμηγός "CHRISTINA O" ανήκει σημερα στον Ιρλανδό δικηγόρο και επιχειρηματία Ivor Fitzpatrick,που τη νοικιάζει για κρουαζιέρες.

Στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει στα καταστρώματά της ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Τσόρτσιλ, ο βασιλιάς Φαρούκ της Αιγύπτου, η Μέριλιν Μονρόε, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Τζον Φ. Κένεντι και ο Φρανκ Σινάτρα.

Το «Maltese Falcon (Γεράκι της Μάλτας) είναι το 6ο μεγαλύτερο ιστιοφόρο στον κόσμο και έχει μήκος 88 μέτρα.

Το γιοτ πουλήθηκε το 2023 από την Έλενα Αμβροσιάδου σε ιταλική εταιρεία αντί του ποσού των 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Πηγή: skai.gr

