Φλώρος: Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος και πάντα υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών

O κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, στρατηγός ε.α., πρώην ΑΓΕΕΘΑ και ο κ. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνομίλησαν για την στρατηγική της εθνικής ασφάλειας της χώρας στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 10-13 Απριλίου στους Δελφούς υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Όπως εξήγησε ο κ. Φλώρος, η Ελλάδα βρίσκεται σε μία δύσκολη περιοχή που απαιτεί εγρήγορση και αφοσίωση δυνάμεων. «Η κρίση είχε και το στοιχείο της ευκαιρίας, καθώς εγκρίθηκε και ξεκίνησε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που ήδη αποδίδει. Όταν ολοκληρωθεί θα έχουμε τα μέσα (εκσυγχρονισμός παλαιών και απόκτηση νέου εξοπλισμού) που θα μας επιτρέπει τη κρίσιμη στιγμή να μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας».

Το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα καλύπτει τους βραχυ-μεσοπρόθεσμους στόχους μελέτης για τις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει βασιστεί σε επιστημονική μελέτη της επικινδυνότητας της χώρας μας. Όπως εξήγησε, ο κ. Φλώρος υπάρχει και μελέτη για τους μακροπρόθεσμους στόχους των Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2050.

«Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος και πάντα υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Ωστόσο η αισιοδοξία δεν πρέπει να είναι και αφέλεια. Αν συμβεί το απευκταίο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει κανείς να πολεμήσει μαζί μας αλλά αν έρθει θα είναι καλοδεχούμενος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τα μέσα να πολεμήσουμε μόνοι μας. Αν θες ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο, μόνο έτσι βγαίνεις από τη δύσκολη θέση», συμπλήρωσε.

Τόνισε, ότι ο εξοπλισμός που δόθηκε στην Ουκρανία σε καμία περίπτωση δεν αποδυνάμωσε τα αποθέματα της χώρας. «Δώσαμε στην Ουκρανία μη επιχειρησιακά αναγκαία όπλα», εξήγησε. Τέλος, για την προκλητικότητα της Τουρκίας είπε ότι μετά τους σεισμούς στην γειτονική μας χώρα έχει σταματήσει στο πεδίο, αλλά όχι σε ρητορική σε διεθνή φόρα.

Πηγή: skai.gr

