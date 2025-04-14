Σε επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποίησαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντοπίστηκαν 39 αλλοδαποί, καθώς και οι σοροί δύο γυναικών σε χερσαία περιοχή του Φαρμακονησίου.

Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στη Λέρο με πλοίο του περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ακτοφυλακής, οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι οι μετανάστες είχαν φτάσει στο νησί, το οποίο βρίσκεται μόλις 9,7 χλμ από τις τουρκικές ακτές.

