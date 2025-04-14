Τραγικό θάνατο βρήκε μία 59χρονη γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, το Σάββατο 12 Απριλίου, σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Οία Σαντορίνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του santonews , η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στο κατάλυμα και τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ένα ειδικού τύπου κρεβάτι, το οποίο ήταν στερεωμένο ή αιωρούμενο από τον τοίχο, αποκολλήθηκε και έπεσε με δύναμη στο κεφάλι της, με αποτέλεσμα να της σπάσει τον αυχένα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

