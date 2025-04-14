Λογαριασμός
Τραγικός θάνατος εργαζόμενης σε ξενοδοχείο στην Οία: Σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω της κρεβάτι στερεωμένο στον τοίχο

Η άτυχη γυναίκα υπέστη κάταγμα στον αυχένα όταν αποκολλήθηκε το κρεβάτι, το οποίο ήταν στερεωμένο στον τοίχο 

Σαντορίνη

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 59χρονη γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, το Σάββατο 12 Απριλίου, σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Οία Σαντορίνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του santonews , η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στο κατάλυμα και τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ένα ειδικού τύπου κρεβάτι, το οποίο ήταν στερεωμένο ή αιωρούμενο από τον τοίχο, αποκολλήθηκε και έπεσε με δύναμη στο κεφάλι της, με αποτέλεσμα να της σπάσει τον αυχένα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαντορίνη εργατικό δυστύχημα γυναίκα
