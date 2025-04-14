Εξιτήριο πήρες σήμερα, Δευτέρα από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πάτρας ο 13χρονος που την περασμένη Παρασκευή υπέστη κάταγμα στο κρανίο όταν κατά τη διάρκεια διαλείμματος σε Γυμνάσιο της Πάτρας φαίνεται να συμμετείχε σε challenge του TikTok, αν και οι γονείς του ισχυρίζονται ότι συμμετείχε παρά τη θέλησή του και έπεσε θύμα bullying.

Σύμφωνα με το tempo24, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καλά και έτσι και ο μικρός μαθητής θα κάνει Πάσχα στο σπίτι του.

Από την πρώτη στιγμή ο πατέρας του σημείωσε πως το παιδί του δεν συμμετείχε σε διαδικτυακό παιχνίδι, αλλά όπως και στο παρελθόν υπέστη bullying από τους συμμαθητές του. Μάλιστα, κατέθεσε μήνυση και συνελήφθησαν 5 παιδιά, ενώ κατηγορείται και ένας εκπαιδευτικός. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ καθώς στο προαύλιο την ώρα του διαλείμματος θα έπρεπε να βρίσκονταν τουλάχιστον 2 καθηγητές.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ και τόνισε οι Αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αν ισχύει η καταγγελία του πατέρα του τραυματία, ότι το παιδί συμμετείχε χωρίς τη θέλησή του σε αυτό το παιχνίδι.

«Το σημαντικό είναι να δούμε πώς θα αποτρέψουμε τα παιδιά από το να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και δεν αποτελεί καθόλου παιχνίδι όλο αυτό, καθώς με μαθηματική ακρίβεια, αν έχει παρακολουθήσει κάποιος το συγκεκριμένο challenge σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει περίπτωση τραυματισμού. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προφανώς και δεν πρέπει να γίνεται όχι μόνο μέσα σε μια σχολική μονάδα αλλά και εκτός αυτής. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στα παιδιά» σημείωσε η κα Δημογλίδου.

«Δυστυχώς τα παιδιά παραδειγματίζονται από αυτά που παρακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο διαδίκτυο. Οπότε καλό θα είναι και οι γονείς να προχωρούν σε περιορισμένη χρήση τόσο του κινητού τηλεφώνου όσο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τόσο μικρές ηλικίες» είπε.

