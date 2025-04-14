Ζαχαράκη: Tον Αύγουστο νέοι διορισμοί 10.000 εκπαιδευτικών

Το επόμενο κύμα διορισμών στην εκπαίδευση είναι προγραμματισμένο για τα τέλη του Αυγούστου 2025, για 10.000 εκπαιδευτικούς, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα newsbomb.gr, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει ήδη την έγκαιρη καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και των κενών, ώστε η ερχόμενη σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό.

Παράλληλα με την έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι θα προστεθούν στις 38.000 διορισμών εκπαιδευτικών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, άλλοι 10.000 διορισμοί στο τέλος του Αυγούστου. «Θα προσπαθήσουμε, σε συνεργασία με τα στελέχη μας να είμαστε προετοιμασμένοι», ανέφερε η υπουργός.

Επιπλέον, η κυρία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας των Πανελλαδικών παραμένει ως έχει, όπως κάθε χρονιά και εξέφρασε την ικανοποίηση για την επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου.

