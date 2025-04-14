Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ικαρία: Έρευνες του Λιμενικού για τυχόν αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή Αύλακα

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 15 αλλοδαποί στην ξηρά - Στην περιοχή επιχειρούν πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, δύο πλωτά και ελικόπτερο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Λιμενικό

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή Αύλακα Ικαρίας για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 15 αλλοδαποί στην ξηρά, ενώ στην περιοχή επιχειρούν πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, δύο πλωτά και ελικόπτερο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι άνεμοι που πνέουν στο σημείο είναι βόρειοι 3 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ικαρία Λιμενικό έρευνες Αγνοούμενοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark