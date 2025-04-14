Ικαρία: Έρευνες του Λιμενικού για τυχόν αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή Αύλακα

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή Αύλακα Ικαρίας για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 15 αλλοδαποί στην ξηρά, ενώ στην περιοχή επιχειρούν πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, δύο πλωτά και ελικόπτερο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι άνεμοι που πνέουν στο σημείο είναι βόρειοι 3 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

