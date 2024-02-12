Φάνης Μουρατίδης: Ακούγεται παράδοξο, αλλά δεν έχω την ανάγκη να με σκέφτονται ως καλό ηθοποιό

Όταν ήταν μικρός, μεγαλώνοντας στη Θεσσαλονίκη, είχε την εξωστρέφεια να πλησιάζει παιδιά της ηλικίας του, λέγοντας τους «γεια σου, είμαι ο Φάνης, θέλεις να γίνουμε φίλοι;». Η μετάβαση του στην Αθήνα, στη μεγάλη πόλη, δεν τιθάσευσε αυτή την πηγαία κοινωνικότητα. «Και ζορίστηκα πολύ» ομολογεί, «γιατί οι άνθρωποι τρόμαζαν με μένα. Φαντάσου ένα rottweiler να έρχεται κατά πάνω σου χαρούμενο για να παίξει. Κάπως έτσι έμοιαζα. Δεν ήξερα τι να κάνω για να βρω τρόπο και να επικοινωνήσω».

Δύο ώρες μετά από μια μεσημεριανή συνάντηση, πριν φύγει για να πάρει το μικρό γιο του από το σχολείο, είναι σαφές πως ο Φάνης Μουρατίδης επιζητά την ανθρώπινη επαφή και στην πιο καθημερινή έκφανση της: Από την πληρωμή των λογαριασμών στο γκισέ της τράπεζας (παραδοσιακά δηλαδή), τη συνομιλία με αγνώστους που τον σταματούν στο δρόμο, τις μετακινήσεις με το Μετρό. «Είμαι της περιπέτειας και της ψαριάς με τους ανθρώπους. Θέλω να έχω επαφή με τα πράγματα» εξακολουθεί να λέει.

