Κανονικά θα γίνει στη Ρόδο η άφιξη κρουαζιερόπλοιου με επισκέπτες από το Ισραήλ, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης.

Σε δημόσια ανάρτησή του μετά τα πρόσφατα περιστατικά διαμαρτυριών σε άλλα ελληνικά νησιά, που δεν επιτράπηκε να κατεβούν από τα κρουαζιερόπλοια Ισραηλινοί τουρίστες, ο κ. Ασπράκης σημείωσε στη Ρόδο δεν υπάρχει χώρος για διχασμό, στοχοποίηση ή απόπειρες υπονόμευσης της τουριστικής ταυτότητας του τόπου. «Η Ρόδος είναι ένας τόπος που χτίστηκε με δουλειά, εξωστρέφεια και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια πηγή εισοδήματος – είναι έκφραση πολιτισμού και φιλοξενίας. Και η φιλοξενία για εμάς δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση», τόνισε.

Η υποδοχή των επισκεπτών τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και όλων των θεσμικών και παραγωγικών φορέων του νησιού. Τοπικά προϊόντα και κεράσματα θα προσφερθούν στους τουρίστες, ως ένδειξη καλής θέλησης και πολιτιστικής επαφής.

«Δεν θα επιτρέψουμε μειοψηφικές φωνές να δυσφημούν τον τόπο μας. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη, όχι όμως στο να υπονομεύει τον κόπο χιλιάδων επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχειρηματιών που στηρίζουν καθημερινά την εικόνα της Ρόδου διεθνώς. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τους επισκέπτες, αλλά για να τους υποδεχτούμε με αξιοπρέπεια και ανοιχτή καρδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ευρύτερο γεωπολιτικό κλίμα, λέγοντας ότι η Ρόδος δεν εμπλέκεται σε εξωτερικές συγκρούσεις, ούτε χρησιμοποιεί τον τουρισμό ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. «Όποιος έρχεται στη Ρόδο με σεβασμό, είναι ευπρόσδεκτος. Εμείς δεν βλέπουμε εθνικότητες – βλέπουμε ανθρώπους. Κι αν κάποιοι επιλέγουν να φωνάζουν, εμείς επιλέγουμε να εργαζόμαστε», είπε.

Η ανάρτηση:

«Η υποδοχή του πλοίου που φέρνει τους Ισραηλινούς τουρίστες, θα γίνει κανονικά την προσεχή Δευτέρα απο τους φορείς του τόπου μας και τις παραγωγικές τάξεις. Από αυτούς που νύχτα μέρα μοχθούν, εργάζονται, δίνουν τον εαυτό τους, ώστε το κεφάλαιο που χαρακτηρίζει τη Ρόδο και λέγεται τουρισμός, να πάει και φέτος καλά. Οι βολεμένοι αντιρρησίες, δεν εχουν θέση σε αυτόν τον τόπο.

Περιφέρεια, Δήμος Ρόδου, Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, Εμπορικός Σύλλογος, Σωματείο Εστιατόρων, Σύλλογος Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης, Σωματείο Ξενοδοχουπαλλήλων, Σύλλογος Ταξιδιωτικών Γραφείων και γενικότερα, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, που μοχθούν, για να πάει η Ρόδος μπροστά, θα βρίσκονται στο τουριστικό λιμάνι τη Δευτέρα, για να υποδεχθούν το κρουαζιερόπλοιο με τους επισκέπτες, που έρχονται να ανταμείψουν με τις αγορές τους, τον κόπο όσων πραγματικά εργάζονται και προσφέρουν.

Οι δε παραγωγικές τάξεις, θα προσφέρουν στους Ισραηλινούς τουρίστες ροδίτικα φιλέματα σε ένδειξη φιλοξενίας. Οι φασαριόζοι με ονονατεπώνυμο, ας κάνουν στην άκρη! Διότι όποτε φωνάζουν, μας θυμίζουν πόσο ομορφη είναι τελικά η σιωπή... όλοι αυτοί, που δεν είναι αρνητικοί, είναι απλώς εξειδικευμένοι, στο να βλέπουν το πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Και αν δεν φωνάξουν από το πρωί, δεν χωνεύεται ο καφές. Φτάνει πια με τους Ολυμπιονίκης της γκρίνιας!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.