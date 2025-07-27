Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά, όταν τρεις φοιτήτριες επιβιβάστηκαν με ωτοστόπ σε πολυτελές όχημα που οδηγούσε 20χρονος Χανιώτης. Οι κοπέλες βρέθηκαν παγιδευμένες, καθώς ο νεαρός οδηγός άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας στις εκκλήσεις τους να σταματήσει και να τις αφήσει να κατέβουν.

Σε κατάσταση πανικού, όπως γράφει το Zarpanews οι φοιτήτριες κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα, ωστόσο ο δράστης αρνήθηκε να σταματήσει. Αντιθέτως, επιχείρησε να εμβολίσει μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και συγκρούστηκε με περιπολικό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ το εντυπωσιακό ήταν ότι στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η σύζυγός του 21χρονου.

Σε φανάρι, δύο από τις τρεις κοπέλες κατάφεραν να πηδήξουν από το αυτοκίνητο και να διαφύγουν, ενώ η τρίτη παρέμεινε στο όχημα μέχρι την ακινητοποίησή του.

Στην προσπάθεια ακινητοποίησης του οχήματος συνέδραμαν επίσης 4 δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, τους οποίους ο οδηγός του οχήματος αποπειράθηκε να εμβολίσει αλλεπάλληλες φορές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 20χρονος κάλεσε τον πατέρα του για βοήθεια. Ο τελευταίος έσπευσε στο σημείο και συγκρούστηκε και αυτός με περιπολικό όχημα.

Τελικά, πατέρας και γιος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο.

Από το συμβάν δεν προέκυψε τραυματισμός, ενώ από τους αστυνομικούς παρελήφθη και η τρίτη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, συνελήφθησαν και από την κατοχή τους κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.750 ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκαν τα οχήματά τους ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Λίγο πριν το περιστατικό, ο ίδιος είχε ανεβάσει βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να οδηγεί επιδεικτικά με μεγάλη ταχύτητα, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και σπινιαρίσματα, καταγράφοντας τη συμπεριφορά του σαν κατόρθωμα. Μάλιστα στον λογαριασμό του στα social media έχει ανεβάσει φωτογραφίες με όπλα και πιστόλια.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων: Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη κατακράτηση, αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: skai.gr

