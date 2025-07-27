Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα - Τι εξετάζεται

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διερεύνηση της έκρηξης εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε χθες σε είσοδο πολυκατοικίας στις Συκιές, προκαλώντας παρατεταμένες ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες, σε καταστήματα, αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα.

Η περιοχή βρίσκεται υπό πλήρη φύλαξη των αστυνομικών αρχών, ενώ φως στη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να δώσουν οι αναλύσεις του οπτικού υλικού από παρακείμενες κάμερες, καθώς και οι καταθέσεις των κατοίκων της περιοχής.

Στόχος της έκρηξης που προκλήθηκε από την εκρηκτική ύλη που τοποθετήθηκε σε φρεάτιο ασανσέρ φέρεται να είναι υψηλόβαθμο στέλεχος των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ ήδη έγιναν έρευνες σε κελιά του σωφρονιστικού ιδρύματος Διαβατών, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να προκύψουν στοιχεία, σύνδεσης με το περιστατικό.

Από τη χθεσινή έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο προκειμένου να τους παραχθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κάποιοι κάτοικοι της πολυκατοικίας που συνέβη το γεγονός αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν τα διαμερίσματά τους.

