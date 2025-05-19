Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Ταυτόχρονα αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Προκόπι, Πήλι, Κήρινθο και Μαντούδι.

Η Εύβοια, δεν σταματάει να μετράει πληγέ ςκαθώς μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζεται ο απολογισμός των ζημιών που άφησε πίσω του ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ τα ξημερώματα, τόσο σε σχολεία της περιοχής όσο και σε σπίτια, τα οποία βγήκαν ακατάλληλα.

Σύμφωνα με το evima.gr, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ αποφασίστηκε πως τρία σπίτια στην Εύβοια είναι ακατάλληλα και χρειάζονται κατεδάφιση.

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, οι οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους από την Εύβοια θα φιλοξενηθούν στον ξενώνα της Μητρόπολης στο Προκόπι.

Από πλευράς του ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης δήλωσε στο evima.gr, ότι από τις αυτοψίες φαίνεται ότι υπάρχουν ζημιές σε πάνω από 50 σπίτια, αλλά και δημοτικά κτήρια και μερικές ζημιές σε σχολεία.

Εκτός από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια στα σπίτια και τα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα και στα σχολεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα τα περισσότερα σχολεία στη δημοτική Ενότητα Κηρέως έχουν γεμίσει με ρωγμές από τον σεισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, μέχρι να διορθωθούν οι ζημιές τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στη δημοτική ενότητα Κηρέως.

Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν το ΕΠΑΛ και το ΓΕΛ Μαντουδίου, το Δημοτικό Κηρίνθου, το Γυμνάσιο Μαντουδίου, το Δημοτικό Κεχριών, το Γυμνάσιο και δημοτικό Προκοπίου και το Νηπιαγωγείο Προκοπίου, καθώς υπάρχουν επιτοίχιες ζημιές.

Άγιος Ιωάννης Ρώσος: Ρωγμές και στο μουσείο από τον ισχυρό σεισμό

Ο νέος ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Προκόπι Εύβοιας προκάλεσε ζημιές και στο Μουσείο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου.

Όπως βλέπετε στις παρακάτω εικόνες ρωγμές έχουν σχηματιστεί στα τοιχώματα του κτηρίου που στεγάζεται το Μουσείο στο Προκόπι.

Τι λένε οι ειδικοί για τον σεισμό στην Εύβοια

Ο καθηγητής Σεισμολογίας κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος έχει επισημάνει ότι «η Εύβοια συνδέεται με συστήματα ρηγμάτων που έχουν μακρά ιστορία ενεργοποίησης και δεν πρέπει να υποτιμώνται, ιδίως λόγω της εγγύτητας με κατοικημένες και τουριστικές περιοχές».

Ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Ευθύμιος Λέκκας προσθέτει: «Τα ενεργά ρήγματα της Εύβοιας είναι καλά χαρτογραφημένα, αλλά η έλλειψη επαρκούς αντισεισμικής θωράκισης σε πολλές κωμοπόλεις και χωριά της περιοχής παραμένει πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.