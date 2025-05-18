Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής με επίκεντρο 8 χλμ ανατολικά - βορειοανατολικά του Προκοπίου Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 15,7 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:56 το πρωί της Κυριακής

Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με ίδιο επίκεντρο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως η περιοχή δίνει τέτοιους μικρούς σεισμούς για διάστημα λίγων ημερών. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ήταν ο κύριος σεισμός.

Ο δήμαρχος Μαντιδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 δήλωσε ότι υπάρχει αναστάτωση στον κόσμο και πως έχουν αναφερθεί κάποιες μικρές υλικές ζημιές, κυρίως ρωγμές σε τοίχους.

