Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025 και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για συμμετοχή στο «πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Έως τώρα, έχουν ήδη υποβληθεί 41.549 αιτήσεις για συνολικά 61.004 επιταγές.

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025 για τα παιδιά με αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.500.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας, αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελούμενων παιδιών, που είναι:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2024 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ, αν είναι μονογονείς, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, μετά το πρώτο.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2025.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών θα υποβάλλονται αποκλειστικά, μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses.

Η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Κατασκηνώσεις - Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis.

Πηγή: skai.gr

