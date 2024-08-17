Πολύ καλύτερη είναι πλέον η εικόνα της φωτιάς σε χαράδρα ανάμεσα στο χωριό Ζάρακες και τον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, ενώ δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στα Μεσοχώρια.

Στο σημείο το πρώτου μετώπου άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 28 οχήματα της Πυροσβεστικής,1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ αν χρειαστεί οι δυνάμεις θα ενισχυθούν.

Η δεύτερη φωτιά ξέσπασε στο χωριό Τσακαίους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε πάνω από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στον κόμβο των Ραπταίων.

