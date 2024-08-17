Θεσσαλονίκη: Νεκρός 62χρονος στο λιμάνι της Αμμουλιανής

Τη ζωή του έχασε 62χρονος στο λιμάνι της Αμμουλιανής.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, ο 62χρονος έχασε τις αισθήσεις του στο λιμάνι. Αρχικά, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν αγροτικό ιατρό και στη συνέχεια διακομίστηκε με ένα επιβατηγό-τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Τρυπητής. Από εκεί, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολύγυρου.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.