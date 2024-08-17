Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου

Σήμερα Σάββατο 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Λευκοθέα, Λευκοθέη, Μύρων, Μύρωνας , Στρατίνα, Στρατούλα, Στράτος, Στράτων, Στρατής, Στράτα, Στρατία.

Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 20:15
Σελήνη 12.1 ημερών

