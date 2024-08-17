Αιματηρό επεισόδιο στην παραλία Αυλίδας - Τον μαχαίρωσε μέσα σε σούπερ μάρκετ

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης μέσα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην παραλία Αυλίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα Ελληνικής καταγωγής η οποία εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης του οποίου ιδιοκτήτρια είναι μια γυναίκα Αλβανικής καταγωγής, την κατήγγειλε στην επιθεώρηση εργασίας για την εργασία.

Το βράδυ της Πέμπτης ο άνδρας της ιδιοκτήτριας, επίσης Αλβανικής καταγωγής, βρέθηκε τετ α τετ με τον άνδρα της καταγγέλλουσας μέσα στο σούπερ μάρκετ το βράδυ της Πέμπτης όπου διαπληκτίστηκαν άγρια με αφορμή την καταγγελία ενώ ο πρώτος άρχισε να χτυπά τον δεύτερο στο σώμα και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο.

Το θύμα το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε στο Αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας και κατήγγειλε το περιστατικό κάνοντας μήνυση.

Ο άνδρας Αλβανικής καταγωγής αναζητείται να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

