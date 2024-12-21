Μετά τις απολογίες τους, οι δύο από τους τρεις καθ’ ομολογία δράστες της δολοφονίας του 66χρονου στην Εύβοια, που περιλαμβάνουν τα παιδιά του θύματος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 29χρονος γαμπρός του θύματος, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το eviathema, η 26χρονη κόρη του θύματος, κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι η δολοφονία σχεδιάστηκε και ενορχηστρώθηκε από τρίτο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έπεισε τα δύο αδέλφια να προβούν στο έγκλημα. Παράλληλα, περιέγραψε τα γεγονότα της ημέρας που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Όπως ανέφερε, ήταν στο σπίτι μαζί με τον αδελφό της και τον σύζυγό της, όταν ο αδελφός της άκουσε φασαρία από τον πάνω όροφο και ανέβηκε να δει τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το θύμα μίλησε υποτιμητικά στον 22χρονο, φέρεται να του υπενθύμισε την κακοποίηση που είχε υποστεί όταν ήταν 6 ετών, και τον προκάλεσε να την επαναλάβει.

Ο 22χρονος, στην απολογία του, ισχυρίστηκε ότι το θύμα ήταν κακοποιητικό προς αυτόν από την παιδική του ηλικία, καθιστώντας τη ζωή του αβάσταχτη. Παράλληλα, η μητέρα των δύο παιδιών, η οποία κατέθεσε νωρίτερα, ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς του συζύγου της. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την κακοποίηση που ισχυρίζονται τα παιδιά της ότι υπέστησαν από τον πατέρα τους.

Επιχείρηση διάσωσης του σκύλου

Την ίδια ώρα, ο σκύλος του Αμερικανού γαμπρού και των δύο πατροκτόνων στο σπίτι των Ανδρωνιάνων είχε μείνει επί τρεις μέρες μόνος του μετά το φονικό και ο δήμος Κύμης Αλιβερίου έστησε ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να τον σώσει και να τον οδηγήσει σε ασφαλές μέρος.

Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τους καθ’ομολογιαν δράστες του στυγερού εγκλήματος στο κρατητήριο ο άτυχος 66 χρόνος μεταφέρονταν νεκρός για να ταφεί και τα τηλεοπτικά συνεργεία είχαν κατακλύσει το κλειστό σπίτι …ελάχιστοι γνώριζαν πως παράπλευρη απώλεια αυτής της τραγωδίας ήταν ένας σκύλος που βρίσκονταν στον πάνω όροφο του σπιτιού (εκεί όπου έμεναν ο Αμερικανός γαμπρός με την κόρη) και ήταν ιδιοκτησίας του γαμπρού.

Πρόκειται για ένα ροντβάϊλερ με το όνομα Ράμπο, το οποίο μπορούσε να βγαίνει και στο μπαλκόνι μέσω μιας μικρής πόρτας στην μπαλκονόπορτα και βρισκόταν μόνο του και νηστικό σε ένα άδειο από ανθρώπους χώρο.

Γείτονες ειδοποίησαν τον πρόεδρο της κοινότητας Σταμάτη Παπανικολάου λέγοντας του ότι υπάρχει ένα σκυλί που είναι κλεισμένο στον πάνω όροφο.

Ο πρόεδρος επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Στρουμπούλη ο οποίος του είπε μέχρι να βρεθεί λύση να πετάει τουλάχιστον φαγητό στο μπαλκόνι για να επιβιώσει το σκυλί.

Την δεύτερη μέρα μετά τη δολοφονία ένας συνεργάτης του δήμου επισκέφθηκε το σπίτι με στόχο να εξετασθεί πως μπορεί να προσεγγιστεί ο σκύλος..

Το ζώο όμως ήταν απλησίαστο καθώς αναγνώριζε μόνο το αφεντικό του.

Το σπίτι ήταν κλεισμένο και νάρκωση με ειδικό όπλο απαγορεύεται εκ του νόμου να γίνει και επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο κτηνίατρο..

Το ευχάριστο είναι ότι στον τομέα της περισυλλογής αδέσποτων του δήμου Κύμης Αλιβερίου εργάζεται με σύμβαση ένας πολύ έμπειρος και εξειδικευμένος υπάλληλος ο Γιάννης Οικονομόπουλος που διαθέτει και ειδικό εξοπλισμό.

Ο αντιδήμαρχος επικοινώνησε με την αστυνομία της περιοχής και ζήτησε ειδική άδεια για να ανοίξει το σπίτι.

Ο πρόεδρος της κοινότητας με τους αστυνομικούς άνοιξαν το σπίτι και ο Γιάννης Οικονομόπουλος κατάφερε να πιάσει το ροντβάϊλερ και να το οδηγήσει σε περιφραγμένο χώρο όπου θα σιτίζεται και θα είναι ασφαλές, μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με την υιοθεσία του ζώου εφόσον ο ιδιοκτήτης του προφυλακιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.