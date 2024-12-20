Στα δικαστήρια Χαλκίδας, όπου βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν στις 11.00 περίπου το πρωί τα δύο αδέλφια που ομολόγησαν ότι δολοφόνησαν εν ψυχρώ τον πατέρα τους στα Δένδρα Ανβρωνιάνων Εύβοιας.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας βρισκόταν και η μητέρα τους προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της στα παιδιά της, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια δήλωση.

Τα δύο παιδιά, ο 22χρονος γιος και η 26χρονη του ηλικιωμένου ομολόγησαν τη δολοφονία, ενώ στο έγκλημα συμμετείχε και ο 29χρονος σύζυγος της κόρης του θύματος.

Βίντεο από τη μεταγωγή τους:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δικηγόρος των δύο αδελφών Αθανάσιος Τάρτης σε δηλώσεις του, έξω από τα δικαστήρια επανέλαβε ότι θα ζητήσει «ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τα δύο αδέλφια», τα οποία όπως είπε «ενέργησαν για λογαριασμό τρίτου».

Δείτε τις δηλώσεις του δικηγόρου:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

