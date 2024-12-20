Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, το πρωί της Τετάρτης στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης 2 αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 52 ετών, ως μέλη συμμορίας που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και βία κατά υπαλλήλων, ενώ ο 29χρονος κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την πολύμηνη προανακριτική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο, προέβαιναν σε διαρρήξεις οικιών κυρίως σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Ως προς την μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι πρωινές και απογευματινές ώρες, επιβαίνοντες σε ενοικιαζόμενα «επιχειρησιακά» οχήματα, προέβαιναν σε διαρρήξεις οικιών με τη χρήση κλειδιών «πασπαρτού».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι επέλεγαν να κατοπτεύουν τις οικίες-στόχους τους, κινούμενοι κυρίως πεζοί και κάνοντας πλήρη και πολύωρη ανάλυση των στόχων ενώ κατά την κατόπτευση των οικιών, κινούνταν φέροντας διαφημιστικά φυλλάδια, ώστε να μην κινούν υποψίες των περιοίκων. Επιπρόσθετα χτυπούσαν τα κουδούνια από οικίες-στόχους, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ο ένοικος απουσιάζει, ώστε να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη δράση τους ενώ διέπρατταν κλοπές και σε γειτνιάζουσες πολυκατοικίες αλλά και σε διαφορετικά διαμερίσματα εντός της ίδιας πολυκατοικίας.

Επίσης χρησιμοποιούσαν πλήθος ενοικιαζόμενων «επιχειρησιακών» οχημάτων προκειμένου να καταστεί δυσχερής η ταυτοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν από το εσωτερικό των οικιών κλειδιά, προκειμένου να δημιουργήσουν «βάση» που θα διευκόλυνε μελλοντικά την παραβίαση θυρών ενώ για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένη εφαρμογή μηνυμάτων.

Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Χολαργό, Παπάγου, Νέο Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι και Αμπελόκηπους ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής τους δράσης ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 195.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

58.150 ευρώ,

8.550 δολάρια Η.Π.Α.,

πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, γυαλιών ηλίου και τσαντών,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και κλειδιών,

αεροβόλο πιστόλι,

2 μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

