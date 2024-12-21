Σε εξέλιξη βρίσκεται το εορταστικό ωράριο για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τα εμπορικά καταστήματα σήμερα, Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, να παραμένουν ανοικτά έως τις 21:00 .

Αύριο, Κυριακή 22 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν στις 11.00 το πρωί και θα κλείσουν στις 18.00. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου αλλά και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα:

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου: 11:00-18:00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: 09:00-21:00

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00-18:00

Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή

Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ αύριο, Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου.

Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν στις 11:00 και θα κλείσουν στις 20:00. Έτσι οι πολίτες θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα πρώτα ψώνια για το γιορτινό τραπέζι.

Παράλληλα, εκτός από τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο και τα mall. Συγκεκριμένα, θα ανοίξουν 11:00 και θα κλείσουν στις 20:00.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν στη Θεσσαλονίκη

Τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ αύριο, Κυριακή (22/12) από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 26/12, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και την επομένη (2/1)

