Για «μαριονέτες» και «τρίτο πρόσωπο» κάνει λόγο ο δικηγόρος των αδερφών που σκότωσαν τον πατέρα τους στην Κύμη της Εύβοιας και σκηνοθέτησαν τον θάνατό του, εννοώντας πως κάποιος άλλος τους παρακίνησε να κάνουν το αποτρόπαιο έγκλημα. Παράλληλα, ο συνήγορος των κατηγορουμένων υποστηρίζει επίσης πως ο 22χρονος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα του στο παρελθόν και πως αυτό είναι το κίνητρο.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη και συγκλονιστική υπόθεση, καθώς τα παιδιά φαίνεται να λειτούργησαν ως “μαριονέτες” στα χέρια τρίτου προσώπου», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΕΡΤΝews o δικηγόρος Aθανάσιος Τάρτης. Ωστόσο, δεν δίνει εικόνα για το ποιο είναι αυτό το τρίτο πρόσωπο.

Ακόμη, υποστήριξε πως «δεν ισχύει το οικονομικό κίνητρο» λέγοντας ότι «τα χρήματα που αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό του πατέρα βγήκαν με δική του εντολή, καθώς ο ίδιος δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι λόγω της κατάστασής του». Επανέλαβε μάλιστα ότι ότι το κίνητρο για τη δολοφονία ήταν η σεξουαλική κακοποίηση από πλευράς του θύματος προς το αγόρι.

Ανακοίνωσε επίσης πως από σήμερα θα πάψει να είναι συνήγορος υπεράσπισης του συζύγου της κόρης του θύματος που κατηγορείται και αυτός ως συνεργός.

«Η κακοποίηση φαίνεται να ήταν επαναλαμβανόμενη στο παρελθόν και να επανήλθε στο τελευταίο χρονικό διάστημα», αναφέροντας ότι σημαντικό στοιχείο αποτελεί ένα περιοδικό σεξουαλικού περιεχομένου, που βρέθηκε στον χώρο και σύμφωνα με τον κ. Τάρτη, ανήκε στον πατέρα. «Το περιοδικό εκδόθηκε το 2008, όταν ο γιος ήταν μόλις 6 ετών, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες», πρόσθεσε.

Ο ρόλος της μητέρας

Ερωτηθείς για το ρόλο της μητέρας που είχε χωρίσει εδώ και χρόνια από τον πατέρα, φέρεται να μην γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση. «Ενημερώθηκε πρόσφατα και υποστηρίζει τα παιδιά της. Εάν το γνώριζε νωρίτερα, θα το είχε καταγγείλει», ανέφερε ο κ. Τάρτης.

Τα παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι εργάζονταν, ζούσαν με τον πατέρα τους, ο οποίος είχε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. «Η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια που τα παιδιά είχαν καλέσει ασθενοφόρο πριν από έναν μήνα, όταν αρνήθηκε να φάει ή να πιει, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του», συνέχισε ο δικηγόρος.

Αναφορικά με το τι θα ζητήσει από τον Εισαγγελέα τόνισε ότι έχει ήδη «ζητήσει ψυχιατρική εξέταση για να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση» γιατί όπως είπε υπάρχει γενικότερο ψυχιατρικό πρόβλημα στην οικογένεια. Ως ενίσχυση αυτού του επιχειρήματος ανέφερε ότι οι θύτες «θεώρησαν ότι ο πατέρας τους ήταν δαιμονισμένος και τον “καθάρισαν” με αγιασμό». Μάλιστα, όπως είπε, η συγκεκριμένη υπόθεση, του θυμίζει την «υπόθεση των Σατανιστών».

Σχολιάζοντας το ειδεχθές αυτό έγκλημα δήλωσε ότι «είναι ένα εξαιρετικά βαρύ» και απαιτεί προσεκτική διερεύνηση. «Τα βαθύτερα αίτια πρέπει να βρεθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Τάρτης εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα παιδιά θα προφυλακιστούν προσωρινά.

Ακόμη, υποστήριξε ότι οι πελάτες του δεν έγδυσαν το θύμα αλλά ο 65χρονος συνήθιζε να κυκλοφορεί γυμνός κάνοντας λόγο για ένα αρρωστημένο οικογενειακό περιβάλλον.

