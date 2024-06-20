Εύβοια: Πήγε να μαχαιρώσει την κόρη της και να αυτοκτονήσει

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όπου μια γυναίκα ήρθε σε άγρια διαμάχη με την κόρη της.

Ένα ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι η έξαρση της βίας στο νομό αυξάνεται ανησυχητικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, αργά το βράδυ της Τετάρτης 19 Ιουνίου, η μητέρα αφού διαπληκτίστηκε λεκτικά με την κόρη της, πήρε ένα μαχαίρι και προσπάθησε να την τραυματίσει ενώ απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή της αμέσως μετά.

Η κόρη σοκαρισμένη διέφυγε και άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία ώστε να επέμβει. Αστυνομικοί του ΑΤ Χαλκίδας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις νόμιμες ενέργειες.

Υπενθυμίζουμε ότι την ίδια μέρα λίγο νωρίτερα ένα άλλο Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε επίσης στη Χαλκίδα όπου ένας άνδρας πήγε να πνίξει την γυναίκα του με καλώδιο

