Στιγμές αγωνίας και τρόμου βίωσε το απόγευμα της Πέμπτης μια γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν το μόλις 2,5 ετών παιδάκι της έμεινε εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο για 30 λεπτά. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για να λήξει η περιπέτεια του παιδιού και η αγωνία της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 19:30 η γυναίκα πάρκαρε το αυτοκίνητό της επί της οδού Νικολάου Γερμανού, απέναντι από τη ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης. Αφού έσβησε τον κινητήρα του ΙΧ, άφησε τα κλειδιά στο ταμπλό του οχήματος και στη συνέχεια επιχείρησε να πάρει στην αγκαλιά της το αγοράκι της από το πορτ μπεμπέ που ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Βγήκε από το όχημα και χωρίς να το καταλάβει έκλεισε την πόρτα, με συνέπεια να κλειδώσουν οι πόρτες του αυτοκινήτου και το 2,5 ετών αγοράκι της να κινδυνεύει με θερμοπληξία, αφού τα παράθυρα ήταν κλειστά και τα κλειδιά εντός του οχήματος.

Για το συμβάν κλήθηκε η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία. Οι πυροσβέστες με τη συνδρομή αστυνομικών, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, κατάφεραν να ανοίξουν το πίσω παράθυρο και εν συνεχεία να αποκτήσουν πρόσβαση στην πόρτα του οδηγού και να την ανοίξουν. Η περιπέτεια για το μόλις 2,5 ετών αγοράκι είχε λήξει αισίως μετά από περίπου μισή ώρα.

