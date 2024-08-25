Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα του Σαββάτου 24 Αυγούστου σε πολυσύχναστη παραλία της Εύβοιας, όταν δύο ηλικιωμένοι είχαν παρατήσει για ώρες τον σκύλο τους μέσα στο αυτοκίνητο με φίμωτρο και έκαναν μπάνιο.

Ο κόσμος που βρισκόταν στην παραλία Αλμυρίχι στη Νότια Εύβοια, είδε τον σκύλο σε πολύ άσχημη κατάσταση, έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου προκειμένου να απελευθερωθεί.

Σύμφωνα με το evima όταν οι ιδιοκτήτες αντιλήφθηκαν το περιστατικό έφτασαν στο σημείο και ήταν επιθετικοί και προκλητικοί με τον κόσμο που βρισκόταν εκεί και ήταν αγανακτισμένοι με την εικόνα.

Παράλληλα, κατατέθηκε μήνυση από τον πρόεδρο του φιλοζωικού σωματείου της Ερέτριας.

Από την πλευρά του το ηλικιωμένο ζευγάρι κατέθεσε μήνυση στο Α. Τ. Καρύστου για φθορά στα τζάμια του αυτοκινήτου και όπως ανέφεραν στην αστυνομία τρόμαξε το ζώο το οποίο είχαν μέσα στο αυτοκίνητο.

