Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε ο Εμμανουηλ Καραλής στο άλμα επί κοντώ:

«Μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε και ο πρώτος Έλληνας άλτης που περνά τα 6 μέτρα στην ιστορία του επί κοντώ. Μπράβο Μανόλο! Πέτα όλο και πιο ψηλά. Και πάντα με το χαμόγελό σου!».

