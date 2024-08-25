Λογαριασμός
«Μπράβο Μανόλο! Πέτα όλο και πιο ψηλά»: Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού στον Καραλή

Μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε και ο πρώτος Έλληνας άλτης που περνά τα 6 μέτρα στην ιστορία 

Manolo

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε ο Εμμανουηλ Καραλής στο άλμα επί κοντώ:

«Μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε και ο πρώτος Έλληνας άλτης που περνά τα 6 μέτρα στην ιστορία του επί κοντώ. Μπράβο Μανόλο! Πέτα όλο και πιο ψηλά. Και πάντα με το χαμόγελό σου!».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εμμανουήλ Καραλής Κυριάκος Μητσοτάκης
