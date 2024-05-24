Ένας 30χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή αξίωσε εκβιαστικά 5.000 ευρώ από μία 54χρονη, προκειμένου να μην την καταγγείλει για δήθεν τραυματισμό που υπέστη από δάγκωμα του σκύλου της.

Ύστερα από διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις του 30χρονου προς τη γυναίκα κατά την οποία ο συλληφθείς ζητούσε τα χρήματα, εκείνη αποφάσισε να απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και η εισαγγελέας ποινικής δίωξης έδωσε εντολή να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία.

Τελικώς, ο νεαρός συνελήφθη όταν χθες το απόγευμα μετέβη σε αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει έγκληση εναντίον της 54χρονης για την υποτιθέμενη σωματική βλάβη από αμέλεια.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για απόπειρα εκβίασης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.