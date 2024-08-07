Απίστευτο: Σκύλος «εμπρηστής» βάζει φωτιά στο σπίτι του - Δείτε βίντεο

Τη στιγμή που ένας σκύλος βάζει φωτιά στο σπίτι του μασώντας ένα power bank απαθανατίζει κάμερα εσωτερικού χώρου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Τάλσα στην Οκλαχόμα, δύο σκυλιά και μια γάτα φαίνονται στο σαλόνι να παρακολουθούν τη φωτιά να εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής της Τάλσα, Άντι Λιτλ, δήλωσε ότι τα κατοικίδια διέφυγαν από το πορτάκι σκύλου και το σπίτι εκκενώθηκε με ασφάλεια.

«Αν δεν υπήρχε το πορτάκι σκύλου, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν πεθάνει», προσέθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

