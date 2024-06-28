Λογαριασμός
Εύβοια: Επεσαν τα πρώτα πρόστιμα για τις τριτοκοσμικές σκηνές με το ελεύθερο κάμπινγκ στην παραλία της Θαψάς - Βίντεο

Από τον Μάιο η παραλία εντάχθηκε στο Natura και πλέον – εκτός από τις σκηνές – απαγορεύονται οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες

Παραλία στην Εύβοια «βούλιαξε» από το ελεύθερο κάμπινγκ το τριήμερο – Δείτε φωτογραφίες

Μετά την έκταση που πήρε το θέμα με την διάσημη παραλία Θαψά στην Εύβοια – η οποία «βούλιαξε» από το ελεύθερο κάμπινγκ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις εικόνες να γίνονται  viral – η αστυνομία επέβαλλε τα πρώτα τσουχτερά πρόστιμα για καταπάτηση του αιγιαλού, καθώς στην παραλία απαγορεύεται το κάμπινγκ. 

evoia

Όπως  δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της κοινότητας Βιτάλων του δήμου Κύμης Αλεβερίου, Γιάννης Γεραλής, οι δημοτικές αρχές ενημέρωσαν την αστυνομία και ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα. 

«Από τον Μάιο φέτος η παραλία εντάχθηκε στον κατάλογο προστατευόμενων παραλιών του Natura  και ισχύουν οι ανάλογοι περιορισμοί. Υπάρχει ταμπέλα που αναφέρει ότι απαγορεύεται το κάμπινγκ ωστόσο, ακόμα δεν έχουν μπει πινακίδες  Natura  για να ενημερώνεται το κοινό» είπε ο κος Γεραλής. 

Οι περιορισμοί που ισχύουν με την νέα νομοθεσία στην παραλία είναι – εκτός από τις σκηνές – και η απαγόρευση ομπρελών και ξαπλωστρών. 

