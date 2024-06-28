Μετά την έκταση που πήρε το θέμα με την διάσημη παραλία Θαψά στην Εύβοια – η οποία «βούλιαξε» από το ελεύθερο κάμπινγκ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις εικόνες να γίνονται viral – η αστυνομία επέβαλλε τα πρώτα τσουχτερά πρόστιμα για καταπάτηση του αιγιαλού, καθώς στην παραλία απαγορεύεται το κάμπινγκ.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της κοινότητας Βιτάλων του δήμου Κύμης Αλεβερίου, Γιάννης Γεραλής, οι δημοτικές αρχές ενημέρωσαν την αστυνομία και ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα.

«Από τον Μάιο φέτος η παραλία εντάχθηκε στον κατάλογο προστατευόμενων παραλιών του Natura και ισχύουν οι ανάλογοι περιορισμοί. Υπάρχει ταμπέλα που αναφέρει ότι απαγορεύεται το κάμπινγκ ωστόσο, ακόμα δεν έχουν μπει πινακίδες Natura για να ενημερώνεται το κοινό» είπε ο κος Γεραλής.

Οι περιορισμοί που ισχύουν με την νέα νομοθεσία στην παραλία είναι – εκτός από τις σκηνές – και η απαγόρευση ομπρελών και ξαπλωστρών.

