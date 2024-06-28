Λογαριασμός
Τραγωδία στην Εύβοια: 17χρονος που οδηγούσε φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 16χρονο συμμαθητή του που οδηγούσε μηχανάκι

Οι δύο ανήλικοι οδηγοί δεν είχαν δίπλωμα, ενώ ο 16χρονος με τη μηχανή δεν φορούσε κράνος

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/6) στην άσφαλτο ένα 16χρονο αγόρι - μαθητή πρώτης Λυεκίου - που οδηγούσε μηχανάκι.

Η τραγωδία συνέβη στην Κάρυστο της Εύβοιας

Ο ανήλικος παρασύρθηκε από έναν 17χρονο - μαθητή της τρίτης Λυκείου - που οδηγούσε το επαγγελματικό φορτηγό του πατέρα του,μία νταλίκα, ο οποίος  παραβίασε το STOP.

Οι δύο ανήλικοι οδηγοί δεν είχαν δίπλωμα, ενώ ο 16χρονος με τη μηχανή δεν φορούσε κράνος.

Τα δύο παιδιά γνωρίζονταν, αφού φοιτούσαν στο ίδιο λύκειο.

Αυτό είναι το φορτηγό με το οποίο ο ανήλικος σκότωσε την 15χρονο στην Κάρυστο

Σύμφωνα με το eviathema.gr, μετά το τροχαίο, ο 17χρονος  ανήλικος εγκατέλειψε το θύμα συνεχίζοντας να οδηγεί το φορτηγό. όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί μερικά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον 17χρονο οδηγό, όσο και τον πατέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στα πλαίσια του αυτοφώρου συνελήφθη η μητέρα του, η οποία από το σοκ που υπέστη στο άκουσμα της είδησης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου.

