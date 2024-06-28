Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/6) στην άσφαλτο ένα 16χρονο αγόρι - μαθητή πρώτης Λυεκίου - που οδηγούσε μηχανάκι.

Η τραγωδία συνέβη στην Κάρυστο της Εύβοιας.

Ο ανήλικος παρασύρθηκε από έναν 17χρονο - μαθητή της τρίτης Λυκείου - που οδηγούσε το επαγγελματικό φορτηγό του πατέρα του,μία νταλίκα, ο οποίος παραβίασε το STOP.

Οι δύο ανήλικοι οδηγοί δεν είχαν δίπλωμα, ενώ ο 16χρονος με τη μηχανή δεν φορούσε κράνος.

Τα δύο παιδιά γνωρίζονταν, αφού φοιτούσαν στο ίδιο λύκειο.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, μετά το τροχαίο, ο 17χρονος ανήλικος εγκατέλειψε το θύμα συνεχίζοντας να οδηγεί το φορτηγό. όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί μερικά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον 17χρονο οδηγό, όσο και τον πατέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στα πλαίσια του αυτοφώρου συνελήφθη η μητέρα του, η οποία από το σοκ που υπέστη στο άκουσμα της είδησης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου.

Πηγή: skai.gr

